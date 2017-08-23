Москва, 23 августа, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Польско-литовская попытка организовать блокаду закупки электроэнергии из Белоруссии дала трещину. О том, какие формы принимает политизированная борьба с конкурентами на европейском рынке электроэнергии, рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Обзор энергетики СНГ

Белорусская АЭС является притчей во языцех среди узкого круга «экспертов», которые на деле представляют себя простыми пропагандистами, пытающимися вытеснить белорусских конкурентов с энергетического рынка ЕС. За звание возглавляющих эту когорту борются президент Литвы Грибаускайте и глава польского МИД Ващиковский. Безграмотность их аргументов в последнее время зашкаливает, но замечаний от тех, кому направлены их эмоциональные аргументы — то есть от высокопоставленных американских лиц — до сих пор не поступало. Тем не менее все их усилия по дискредитации белорусских атомщиков в глазах европейского потребителя могут пропасть втуне.

Латвия все более склоняется к возможности использования белорусской электроэнергии, прекрасно понимая выгоды, проистекающие из такого сотрудничества. Министр иностранных дел Латвии Ринкевич не исключил возможности экспорта белорусской электроэнергии, в чем его поддержал советник министра Дрегерис. Дрегерис раскритиковал литовский закон, принятый с целью блокировать поставки белорусской электроэнергии. Инсинуации на темы «небезопасной» белорусской энергии, противоречащие выводам МАГАТЭ, не должны становиться поводом для грязных методов конкуренции на энергетическом рынке.

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