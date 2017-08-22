Киев, 22 августа, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Международному сообществу необходимо выяснить, кто именно передал ракетные двигатели и соответствующие технологии Северной Корее. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

«Будучи министром иностранных дел Украины и обученным аэрофизиком, я хочу сказать, что моя страна не могла участвовать в оказании помощи в ракетной программе Северной Кореи», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Климкин отметил, что производство ракетных двигателей РД-250, упоминаемых в статье New York Times, было прекращено на Украине в 1992 году.

Напомним, 14 августа в газете The New York Times появилась статья о возможных поставках Украиной ракетных двигателей или технологий их изготовления Северной Корее. Авторы статьи ссылаются на комментарий аналитика Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, по словам которого речь идет о двигателях РД-250 украинской компании «Южмаш».

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