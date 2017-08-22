Санкт-Петербург, 22 августа, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Петербургские власти объявили о причине протечек крыши нового стадиона на Крестовском острове. По мнению представителей Смольного, неприятности спортивной арене доставляют бакланы. В то же время, как пояснил информированный источник ИА REGNUM, в протечках виноваты не птицы, а те, кто отвечал за строительство стадиона «Санкт-Петербург» (известен также как «Зенит-Арена»).

Чаша стадиона на Крестовском острове

По словам вице-губернатора Игоря Албина, от бакланов прежде всего страдает светоотражающая пленка раздвижной кровли. Она выдерживает нагрузку до 400 кг на квадратный метр, но пернатые ей все равно мешают.

«Неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами», — заявил вице-губернатор.

Как пишет «Спорт день за днем», Игорь Албин подчеркнул, что ряд проблем кровли в отношении ее водопропускной способности был выявлен по ходу эксплуатации стадиона. «Мы их решаем», — подчеркнул чиновник.

На то, что крыша стадиона течет, пожаловались, например, зрители матча «Зенит» — «Рубин» 22 июля. Генподрядчик «Метрострой» затем заявил, что до 15 августа все проблемы с протечками будут ликвидированы. Как заметили в компании, «ливневые дoжди, котoрые пpошли вo время матча, позвoлили выявить меcта, тpебующие надлежащей экcплуатации». Ими оказались примыкания ездoвой фермы, пo котopой пеpедвигаются две полoвины конcтрукции раздвижнoй крoвли, к опopному кольцу, то есть к стационаpной, непoдвижной конструкции крыши, и другие меcта.

Как рассказал 22 августа корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, хорошо знакомый с ходом строительства стадиона на Крестовском острове, по проекту зона примыкания раздвижной и стационарной крыши была изначально плохо проработана.

Во время проведения матчей Кубка конфедераций было реализовано временное решение, место примыкания закрывали щитами. Впрочем, в дни матчей погода в Петербурге была сухой, и щиты фактически не пригодились. После завершения турнира временную конструкцию разобрали, и сейчас там образовался зазор, через который во время дождливой погоды в чашу стадиона и проникает вода.

По данным источника агентства, место примыкания находится в зоне ответственности подрядчиков строительства стадиона, которые явно не торопятся решать проблему. Причина такой неспешности — неплатежи за уже выполненные работы со стороны генподрядчика достройки стадиона, ОАО «Метрострой», с которым, в свою очередь, до сих пор не рассчитался заказчик стадиона — Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Добавим, некоторое время назад у кровли «Зенит-Арены» появился собственный аккаунт в Twitter, там она именует себя «главной крышей страны в движении». Теперь к «крыше» в соцсети присоединился и «Крестовский Баклан» — официальный аккаунт одного из бакланов, парящих над «Зенит-Ареной» — «самой современной и технологичной ареной России, а, возможно, и всего мира». Кстати, Игорь Албин уже подписался на обновления микроблога баклана.

Интернет-пользователи тоже успели отреагировать на новую информацию. Петербуржцы предположили, что следы бакланьих клювов будут замечены и в других городских проблемах.

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Ранее ИА REGNUM уже писало о проблемах раздвижной крыши стадиона, которую, например, не смогли полностью открыть 11 апреля текущего года. По данным источника агентства, тогда удалось отвести только одну из двух частей конструкции. Вторая «створка» крыши полностью так и не была отведена. Кроме того, по имеющимся данным, у крыши отсутствует автоматическая синхронизация приводов, приводящих в движение раздвижную кровлю.