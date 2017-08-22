Ярославль, 22 августа, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Промышленники Ярославской области обеспокоены изменением тарифов на электрическую энергию и требуют принятия срочных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Yarregion.ru Альфир Бакиров

«Ко мне поступают многочисленные обращения от руководителей промышленных предприятий Ярославской области, обеспокоенных изменением тарифов на электрическую энергию. В соответствии с письмом Минэнерго России, изменение тарифов на электроэнергию для потребителей региона, не относящихся к населению, в июле 2017 по отношению к июню «в средневзвешенном односоставочном выражении по группам потребителей и уровням напряжения составило +16%». Как указано в письме, причиной тому являются объективные факторы, среди которых изменения единых тарифов на услуги по передаче электроэнергии, средневзвешенной нерегулируемой цены на электроэнергию на оптовом рынке, а также сбытовых надбавок энергосбытовых компаний» — говорит Альфир Бакиров.

Также, сообщается в письме, по прогнозам Минэнерго и Ассоциации «НП Совет рынка», изменение тарифов на электроэнергию для предприятий нашего региона «в среднем за месяц до конца года составит не более +2,6%».

Однако, как отмечают в своем обращении у омбудсмену предприниматели одного из муниципальных районов Ярославской области, в августе сбытовая компания без предварительного уведомления изменила стоимость отпускаемой электроэнергии за июль на 30% в сторону увеличения.

«При этом стоимость электроэнергии на оптовом рынке увеличилась на 14% (что соответствует среднему росту по России), стоимость инфраструктурных платежей осталась без изменений, стоимость передачи электроэнергии по сетям выросла на 2%, а вот сбытовая надбавка увеличилась почти на 1 рубль за киловатт/час потребляемой энергии (изначально надбавка составляла 2,7 копейки)! Нетрудно посчитать, что сбытовая надбавка выросла в 37 раз! Нетрудно представить и последствия данной ситуации. Те предприятия, кто сможет увеличить стоимость услуг и готовой продукции, постараются заложить данное повышение в цену, а кто работает в условиях жесткой конкуренции и не сможет пойти на повышение цены, а также те, у кого есть заключенные контракты с потребителями по фиксированным ценам, будут терпеть убытки» — сообщает на своей странице в Facebook Альфир Бакиров.

В связи с массовостью обращений уполномоченным принято решение обратиться в Ярославскую областную думу.

«Это беспрецедентный случай, когда все промышленники обратились ко мне с просьбой провести срочное заседание. Увеличение на 31% составляющей по сбытовой надбавке, как утверждают сейчас промышленники, — это, конечно, нонсенс. Понятно желание правительства РФ установить единый тариф по всей стране, но Дальний Восток и Центрально-Европейская часть, где избыток электроэнергии, ставить в равные условия совершенно неправильно. Есть и еще один момент: мы в Китай продаем электричество в четыре раза дешевле, чем на внутреннем рынке, и китайский предприниматель получает его минимум в два раза дешевле, чем у нас. Естественно, мы создаем неконкурентые условия. Я об этом говорю сейчас и буду говорить на юбилейном съезде «Опоры России», который состоится в сентябре. Основные темы моего выступления — контрольно-надзорная деятельность, вопросы сетевых магазинов и как раз вопрос тарифов. Это самое основное, что волнует предпринимателей и промышленников», — сказал Альфир Бакиров корреспонденту ИА REGNUM.