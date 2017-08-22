Вашингтон, 22 августа, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Комиссия ООН приступила к расследованию возможного сотрудничества Северной Кореи и Сирии в области поставок оружия и химических веществ. Об этом говорится в конфиденциальном докладе организации, посвященном нарушению санкций в отношении Пхеньяна, передает Reuters.

edgarwinkler ООН

«Комиссия расследует сообщения о сотрудничестве между КНДР и Сирией в области запрещенного химического оружия, баллистических ракет и обычных видов вооружения», — приводит агентство фрагмент документа, над которым работали независимые эксперты.

В докладе говорится, что за последние шесть месяцев были дважды перехвачены грузы, направленные из КНДР в Сирию. Операцию выполнили два государства — члена ООН. Еще одна страна — участник ООН проинформировало комиссию о том, что поставки происходили в соответствии с договором между Дамаском и Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID).

Указано, что грузы предназначались для сирийских организаций, которые ЕС и США охарактеризовали как подставные для Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC). Подробности о характере грузов, а также о том, где и когда именно они были перехвачены, не раскрываются.

Отметим, что Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. К январю 2016 года, по данным организации о запрещении химического оружия (ОЗХО), химический арсенал в Сирии подвергся полной ликвидации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил о том, что на склады сирийских боевиков поступали отравляющие вещества из США и Великобритании. Ручные гранаты и боеприпасы для гранатометов, снаряженные раздражающими отравляющими веществами CS и CN, были найдены на складах на территориях, освобожденных от боевиков.

Вещества подобного рода запрещены к использованию в ходе военных действий. Соответственно, находка дает веский повод для обвинений США, Великобритании и их союзников в регионе в поддержке террористов, отметил сирийский дипломат.

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