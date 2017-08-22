Ярославль, 22 августа, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Объявлен аукцион на проведение капитального ремонта скатной крыши здания мэрии города Ярославля по ул. Андропова, д. 6. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru В мэрии отремонтируют крышу

При определении начальной минимальной стоимости контракта учитывалось, что здание мэрии является объектом культурного наследия.

Подрядчик должен будет получить разрешение на проведение работ в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области .

Источником финансирования работ являются средства бюджета города Ярославля на 2017 год.