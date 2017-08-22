Львов, Украина, 22 августа, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Могилу советского разведчика Николая Кузнецова осквернили вандалы 21 августа во Львове на Украине, сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Львовской области на странице в соцсети Facebook.

Harbalyk Памятник Герою Советского Союза Николаю Кузнецовову

Согласно сообщению, неизвестные похитили металлические буквы и цифры на надгробной плите на могиле советского партизана, расположенной на Холме Славы во Львове.

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На данный момент полиция проводит следствие для установления подробностей происшествия.

Напомним, Николай Кузнецов — советский сотрудник КГБ, работавший в годы Великой Отечественной войны разведчиком. С 1942 года под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вел диверсионно-разведывательную деятельность на Западной Украине, лично уничтожив 11 генералов и высокопоставленных немецких чиновников.

Кузнецов был убит в 1944 году карателями из «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одетыми в форму красноармейцев. После развала СССР памятники советскому разведчику сразу стали уничтожаться по всей Украине.

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