Москва, 22 августа, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Военное сотрудничество КНДР с официальным Дамаском исключать нельзя, однако вряд ли речь шла о поставках химического оружия, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

(сс) stephan КНДР

Информация, предоставленная ООН, является достаточно эфемерной и не имеет никаких деталей того, что поставлялось в Сирию. Есть лишь размытые данные о том, что это касалось производства химического оружия.

При этом источник информации о том, что два корабля, которые были задержаны, идут в Сирию и везут груз для сирийских правительственных учреждений, был подтвержден лишь одной страной, которая осталась инкогнито. То есть наводка была дана какой-то одной страной, и при этом там речь шла о каких-то больше подозрениях, чем о стопроцентной информации.

Тем не менее надо сказать, что между КНДР и Сирией ранее существовало военно-техническое сотрудничество, в том числе несколько лет назад в интернет попали фотографии захваченной террористами у правительственной армии переносных зенитно-ракетных комплексов северокорейского производства. Которые, в свою очередь, являются копиями российских, или даже советских ПЗРК «Игла-1».

Поэтому исключать каких-то военных поставок нельзя, они могли касаться ракетных технологий каких-то. Но о химическом оружии здесь речь вряд ли шла: тема слишком горяча и вряд ли сирийскому руководству сейчас выгодно привлекать к себе внимание такими сделками».

Ранее сообщалось, что за минувшие полгода страны-члены ООН дважды перехватывали грузы из Северной Кореи, предназначавшиеся для Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC). Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН по нарушению санкций в отношении КНДР, который цитирует Reuters.

Когда и где именно были перехвачены поставки — не сообщается, также не раскрывается и характер груза. Доклад на 37 страницах, представленный в СБ ООН, подготовили независимые эксперты. Какие именно — также неизвестно.

Речь идет, по мнению авторов доклада, о возможном сотрудничестве между Пхеньяном и Дамаском в сфере запрещенного химического оружия, баллистических ракет и обычных видов вооружения.