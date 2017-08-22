Ярославль, 22 августа, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В Ярославле без электроэнергии остались здания правительства области, мэрии и ряда других органов власти, расположенных в центральной части города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

«Произошло аварийное отключение ряда улиц в центре Ярославля: Нахимсона, Революционная, Андропова, частично улица Советская. По первоначальной информации МРСК Центра-Ярэнерго на устранение аварии уйдет 2−3 часа», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в Единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля.

Отключены оказались сайты правительства Ярославской области и мэрии Ярославля. В мэрии города электричества не было всего несколько минут. Вероятно, здания органов власти перешли на альтернативные источники питания.