Москва, 22 августа, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Взрослые жители России чаще всего страдают от заболеваний органов дыхания, таких как пневмония и бронхит. Об этом 22 августа сообщает RT со ссылкой на статистику Минздрава РФ.

Clker-Free-Vector-Images Бронхи

Чаще всего у пациентов в возрасте от 18 до 55 лет диагностируют пневмонию, острый ларингит, трахеит и бронхит. В 2016 году медики зафиксировали более 20,8 тыс. таких обращений на 100 тыс. человек. Впрочем, отметили в Минздраве, та же ситуация характерна для пенсионеров — мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

Как пояснил главный внештатный отоларинголог Минздрава Николай Дайхес, одна из причин такой уязвимости органов дыхания — недостаточное внимание российских граждан к своему здоровью. Простуду они зачастую переносят на ногах.

«Практика показывает, что острые респираторные заболевания, осложнение которых и приводит к более серьёзным заболеваниям, люди привыкли переносить на ногах. Они просто не думают, что лёгкое заболевание может развиться в серьёзную патологию», — отметил специалист.

Дайхес рассказал, что именно бронхолёгочная система первой реагирует на инфекции. При этом вклад медика в здоровье пациента составляет лишь 40%, тогда как остальные 60% — результат внимания человека к самому себе.

Вместе с тем сегодня заболевания органов дыхания обнаруживаются все чаще благодаря всеобщей диспансеризации, что отразилось на статистике смертности. По данным Минздрава, в 2016 году смертность от заболеваний органов дыхания сократилась на 7,3% по сравнению с 2015 годом. За шесть месяцев 2017 года снижение составило 8,7% по сравнением с тем же периодом 2016 года.

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