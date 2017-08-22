Москва, 22 августа, 2017, 10:18 — ИА Регнум. У посольства США в Москве выстроилась очередь из желающих получить американскую визу, сообщает 22 августа РИА «Новости».

Voenpro.ru Флаг США

В связи с тем, что с 23 августа посольство США в России временно приостанавливает выдачу американских виз гражданам России, перед посольством на Новинском бульваре выстроилась длинная очередь людей, которые должны пройти собеседование или уже пришли за готовой визой.

Читайте также: Неблагодарные США: прекратили выдачу виз, и чёрт с ним

Сообщается, что после проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают в здание. По информации агентства, люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва.

Как сообщало ИА REGNUM, с 09:00 мск 23 августа посольство США в России временно приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в США гражданам России во всех консульствах страны. Выдачу виз в Москве возобновят 1 сентября, однако консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут закрыты до уведомления.

Такое решение было принято после того, как МИД РФ порекомендовал сократить численность сотрудников американской дипмиссии. По мнению посольства США, такое решение «ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений».

Читайте также: Ограничения в выдаче виз из-за сокращения сотрудников — «липа и бред»

Согласно требованиям российской стороны, к 1 сентября дипмиссию должны покинуть 755 человек. Также в посольстве готовят сокращения сотрудников, которые являются гражданами РФ. Президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ Москве на решение по высылке части американской дипмиссии из России к 1 сентября.