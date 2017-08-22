Советская Гавань, Хабаровский край, 22 августа, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Аэропорт Советская Гавань в Хабаровском крае реконструируют впервые за 70 лет. Это единственная воздушная гавань на побережье Татарского пролива, аэропорт был создан как военный в 1948 году, в 1980-м его переоборудовали в гражданский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Начальник аэропорта Советская Гавань Валерий Екимов

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В 1948-м здесь располагался авиаполк бомбардировщиков. Поскольку аэропорт был военным аэродромом, обустроен он был по стандартам Министерства обороны СССР.

В 1953 году авиаполк передислоцировали, а на аэродроме разместили буксировщики мишеней ИЛ-28.

В 1980 году здесь впервые построили бетонную взлетно-посадочную полосу. Тогда же аэродром переоборудовали в гражданский. Несколько позже к аэропорту проложили асфальтовую дорогу и построили здание терминала. Построили, как часто случалось в те времена, наскоро. Проект здания не учитывал местных условий, плоская кровля, сделанная далеко не из самых качественных материалов, к суровому климату была категорически не приспособлена. Но — партия сказала «надо», строители ответили «есть», объект быстро построили и сдали к какому-то советскому празднику.

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С тех пор здание, громко именуемое «аэровокзалом» или «пассажирским терминалом аэропорта Советская Гавань», не знало не только капитального — косметического ремонта.

«Кровля течет, в здании по стенам давно пошли трещины, везде грибок, плесень. За пассажиров страшно было, честное слово. С финансированием у КГУП «Хабаровские авиалинии», в структуру которого входит аэропорт, сложно, как, впрочем, у всех региональных авиакомпаний сегодня. Мы уже совсем было отчаялись. В Советской Гавани спонсоров, которые смогли бы помочь, не нашлось. Но тут на помощь пришел крупный бизнес из соседнего Ванинского района — угольный терминал АО «Дальтрансуголь» СУЭК, — рассказал директор аэропорта Советская Гавань Валерий Екимов.

28 июля 2017 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны заняться малой авиацией на Дальнем Востоке.

Согласно распоряжению главы государства, на территории макрорегиона должен быть обновлен парк воздушных судов, повышена квалификация летного состава. Но в первую очередь поручение президента касалось реконструкции аэропортов в дальневосточной глубинке.

Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 января 2018 года внести в программу «Развитие транспортной системы России» отдельный, дальневосточный раздел, который в том числе коснется реконструкции аэропортов малой авиации в ДФО.

«Проблема авиаперелетов для жителей Дальнего Востока наиболее остра. А население там не такое, чтобы загружать большие лайнеры, строить большие аэропорты. Экономика перелетов межрегиональных очень тяжелая, приходится все дотировать», — заявил глава государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года.

По замыслу руководства страны изменения в малой авиации Дальнего Востока должны начаться не раньше 2018 года. Источники финансирования пока не определены.

«Мы решили, что сможем сами, не дожидаясь финансовой помощи государства, профинансировать реконструкцию аэропорта. Территория опережающего развития, это свободный порт Ванино, а с сентября и Советская Гавань не могут полноценно развиваться без аэропорта. С единственным на побережье аэропортом Советская Гавань все было очень непросто еще недавно. Но региональные власти сумели его сохранить, приняв в краевую собственность, на средства федерального и краевого бюджетов приобретены новые самолеты чешского производства. Мы решили принять участие в нужном деле и профинансировать реконструкцию аэровокзала», — рассказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь» СУЭК Владимир Шаповал.

В настоящее время работы по реконструкции аэровокзала уже начались. Строители возводят современный пассажирский накопитель и меняют кровлю.

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Но если с новыми самолетами и обновленным аэровокзалом вопросы решены, то цены на короткий авиаперелет из Советской Гавани в Хабаровск по-прежнему удручают жителей побережья Татарского пролива. За перелет в одну сторону 1 сентября 2017 года нужно будет заплатить 6 405 рублей, соответственно, «туда и обратно» — 12 810. Время в пути около часа. Это дорого. Не дешевы для жителей отдаленного и приравненного к районам Крайнего Севера побережья и другие виды транспорта. За купе в поезде нужно заплатить 3800 рублей, время в пути 26 часов. Причем пассажирский поезд единственный и очень плохой. Жители и гости побережья постоянно жалуются на безобразные старые вагоны без кондиционеров, в которых летом невыносимо от жары, а зимой от холода. Поездка в пассажирском автобусе обойдется в 2200 рублей. Время в пути 10 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос дальневосточников относительно дороговизны авиабилетов по России стал одним из самых популярных на сайте «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. По мнению граждан, путешествия по стране остаются для среднего класса несбыточной мечтой.

По поручению главы государства на территории ДФО начиная с 2018 года реконструируют аэропорты, обновят парк воздушных судов, повысят квалификацию летного состава.