Ростов, Ярославская область, 22 августа, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области здания усадьбы купцов Кекиных передадут в ведение музея-заповедника «Ростовский кремль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

Yarregion.ru Усадьба Кекиных в Ростове

Сейчас здания принадлежат местному колледжу, однако не используются. Ростовский кремль обратился в правительство области с просьбой передать часть зданий усадебного комплекса — дома купцов Кекиных — из региональной собственности в федеральную. Министерство культуры РФ уже дало на это согласие.

«В настоящее время колледж не использует старые помещения и не планирует это делать в дальнейшем. В наших планах — восстановить целостность ансамбля усадьбы, создать здесь музейное пространство: выставочные площади, реставрационные мастерские. Глобальная идея — это создание музейного квартала», — рассказал заместитель директора музея-заповедника по реставрации и строительству Андрей Хрунов.

В 1999 году главный дом усадьбы был передан музею-заповеднику «Ростовский кремль». До 2008 года в нем проводилась реставрация, после которой в здании была открыта экспозиция «Кекины — род, судьба, наследие», рассказывающая об истории и культуре ростовского купечества.

Усадьба Кекиных находится в доме №32 по улице Ленинской. Ее комплекс создавался с конца XVIII по начало XX века. Купеческая династия сыграла важную роль в судьбе города. В частности, Сергей Леонтьевич Кекин построил Ростовскую льняную мануфактуру, давшую рабочие места, а на завещанные им средства была построена гимназия, которая сегодня носит имя Кекина.