Москва, 22 августа, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Накануне рубль уступил евро и остался практически без изменений в паре с долларом. Валюта не смогла продолжить рост, пав жертвой фиксации прибыли на рынке нефти после впечатляющего пятничного ралли, хотя широкомасштабное ослабление доллара и налоговый период ограничили давление на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам сессии 21 августа пара доллар/рубль, которая в моменте пыталась протестировать отметку 59 рублей, закрылась как раз в районе психологического уровня. Евро/рубль прибавила почти 0,5%, добравшись до 69,80 рубля.

«Как и большинство других валют, рубль сейчас пользуется слабостью доллара, который страдает не только от тревожных экономических показателей, но и от нестабильной политической ситуации в Вашингтоне. Непрекращающиеся отставки в Белом доме и бездействие администрации Трампа в отношении экономических преобразований снизили привлекательность «американца», что играет на руку российской валюте», — пояснил эксперт.

«Между тем нефть продолжает демонстрировать волатильную динамику, которую рубль максимально старается игнорировать, показывая лишь сдержанную ответную реакцию на колебания котировок черного золота. 21 августа Brent снова вернулась в режим распродаж — игроки нашли повод для фиксации прибыли и вернули актив в район отметки $51», — отметил Ковалев.

По его мнению, «пока на сырьевых площадках будет сохраняться такая нестабильная обстановка, для своей же безопасности рубль будет стараться фокусироваться на поведении доллара».

«Американская валюта остается под гнетом продавцов, и этот факт вкупе с налоговым периодом, который продолжится до конца этой торговой недели, говорит в пользу повышательных рисков для нашей валюты», — считает Ковалев.

«Но в случае более масштабных распродаж на рынке энергоносителей российская валюта не сможет оставаться в стороне. Так что в ближайшее время борьба за уровень 59 рублей, вероятно, продолжится», — полагает эксперт.

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