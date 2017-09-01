Москва, 1 сентября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» стартует ретроспектива бунтарского кино. Проект «Иноекино» вернет на большой экран фильмы «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок».

Цитата к/ф «Бонни и Клайд». реж. Артур Пенн . 1967. США Бонни и Клайд

Показ начнется с фильма «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином в главной роли. Предыдущий фильм с актером — «К востоку от рая» — собрал большую кассу, поэтому Warner Bros. решила снять новую картину в цвете. Это сыграло большую роль в визуальном значении ленты, которая наполнена яркими символами. Почти каждый цвет в ней имеет определенное значение.

Название фильма было позаимствовано из научной работы доктора Роберта Линднера. Что делать с текстом работы, никто из создателей картины не знал. И вновь на помощь пришел доктор Линднер. Он написал небольшой рассказ о преступной банде подростков, который и лег в основу сценария.

Ретроспектива бунтарского кино пройдет также в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» и Новосибирском кинотеатре «Победа».