Новосибирск, 1 сентября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. С 1 по 3 сентября в Новосибирске пройдет ретроспектива бунтарских фильмов, появившихся в период становления независимого американского кино. Проект «Иноекино» покажет фильмы «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок».

Цитата к/ф «Бонни и Клайд». реж. Артур Пенн. 1967. США Бонни и Клайд за рулем автомобиля

Сегодня, 1 сентября, на большой экран вернется фильм Николаса Рэя «Бунтарь без причины» с секс-символом 50-ых годов Джемсом Дином. Изначально на главную роль хотели пригласить Марлона Брандо, однако за два года до этого он уже сыграл подобную роль в фильме «Дикарь». Джеймс Дин смог сняться в «Бунтаре», так как съемки фильма «Гигант» были приостановлены на время беременности Элизабет Тейлор.

Вначале Дин репетировал в гостиной Николаса Рэя. В дальнейшем режиссер намеренно имитировал декорации гостиной в доме супругов Старк, дабы актеру было удобнее играть. На протяжении всего фильма герой Дина появляется в белой футболке, которая раньше считалась нижним бельем. После выхода картины футболка стала полноправной верхней одеждой: ее продажи сильно возросли сначала в США, а после и в других странах.

Все фильмы будут показаны в оригинале с русскими субтитрами. Подобные показы пройдут также в Москве и Санкт-Петербурге.