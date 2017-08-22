Вашингтон, 22 августа, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В США жители 14 штатов впервые за 99 лет смогли наблюдать полное солнечное затмение. Это событие вызвало настоящий ажиотаж не только в США: онлайн-трансляция на сайте NASA обвалилась из-за наплыва пользователей.

Nasa.gov Затмение Солнца

Уникальное явления видели жители штатов от Орегона на западе до Южной Каролины на востоке США. Полностью Солнце скрылось за Луной на две минуты. И именно в этот момент сайт NASA стал недоступен.

Понаблюдать за солнечным затмением на балкон Белого дома вышла и первая семья в государстве: Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Баррон. Правда, в отличие от сотен тысяч человек, смотревших в это время на Солнце по всей стране, Трамп забыл надеть очки.

В Вашингтоне, правда, оно было неполным. В отличие от городка Мадрас в штате Орегон, куда 21 августа приехали более ста тысяч туристов. Причем, началось затмение не в Мадрасе — его встретил на американском континенте другой город штата — Ньюпорт. А началось затмение в 09:04 по местному времени с маяка Yaquina Head.

Тем не менее именно из Мадраса трансляция велась на сайт NASA. Вслед за этим городом затмение прошло к штатам Вайоминг и Айдахо, там люди собрались, в частности, на возвышенности в парке Глендо. Оттуда вела трансляцию газета The Washington Post.

Пик затмения прошел в штатах Небраска, Канзас и Айова. Как уже отмечалось, в Вашингтоне затмение было не полным, однако его вышли смотреть жители города, они расположились на самой большой открытой площадке — Национальной аллее.

Последним штатом, который увидел полное затмение, стала Южная Каролина, а последним его увидели жители города Чарльстон. Уже после пика затмения на канале NASA в прямой эфир вышли астронавты с МКС Пегги Уитсон и Джек Фишер. У них, пожалуй, был самый лучший вид на затмение — им не мешала атмосфера Земли.

«Это было потрясающе. Я не ожидала, что будет так темно», — сказала Уитсон.

Помимо затмения, на небе в этот момент можно было увидеть и звезды: Сириус, Арктур и Бетельгейзе. Также в момент полного затмения стали видны планеты — Юпитер, Венера, Марс и Меркурий. Смотреть во время полной фазы на корону Солнца можно и невооруженным глазом, но лучше все-таки надеть специальные или обычные солнцезащитные очки.

Полная фаза затмения была видна только в 14 штатах США, в остальных — частичная фаза. Частично астрономические явление было видно и в России — на Чукотке, севере Камчатки и островах в Северном Ледовитом океане.

Следующее частичное затмение будет на территории США в 2024 году. А в Москве — в августе 2018 года, но совсем небольшое. Полное солнечное затмение в Москве можно будет увидеть в 2075 году.