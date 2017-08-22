Пекин, 22 августа, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 22 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6597 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта вновь укрепилась, «отыграв» при этом у доллара сразу более 100 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление национальной валюты КНР стало полной неожиданностью для абсолютного большинства аналитиков. Если накануне юань продемонстрировал скромный рост в 35 базисных пунктов, то 22 августа разница курса по сравнению с предыдущим рабочим днем составила уже 112 отметок, при этом юань преодолел психологическую отметку 6,7 юаня за доллар, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении главного финансового органа страны подчеркивается, что укрепление национальной валюты не окажет влияния на темпы восстановления китайской экономики — колебания курса находятся в пределах допустимых 2%. Причиной укрепления юаня стала финансовая активность третьих стран на международном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 21 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6709. Таким образом, начало 35-й рабочей недели ознаменовано очередным укреплением национальной валюты КНР.