Вашингтон, 22 августа, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон готов оказать поддержку властям Афганистана на переговорах с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, которое было распространено после объявления главой США Дональдом Трампом новой стратегии по Афганистану.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Мы готовы поддержать переговоры о мире между афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без каких-либо предварительных условий. Мы ожидаем, что международное сообщество, в первую очередь соседи Афганистана, присоединятся к нам в поддержке этого мирного процесса», — подчеркнул госсекретарь США.

Тиллерсон отметил, что между новой стратегией Вашингтона и предыдущими подходами существуют кардинальные различия. Прежде речь шла об «искусственно созданных крайних сроках» выполнения задач.

Талибам ясно дают понять, что победа на поле боя для них невозможна. Однако у исламистского движения есть путь к миру и политической легитимности — для этого необходимо политическое урегулирование на основе переговоров и нацеленность на прекращение войны, говорится в заявлении.

Тиллерсон также заверил, что афганские власти и службы безопасности получат от США дальнейшую поддержку в борьбе с терроризмом, а также в противодействии появлению новых «безопасных гаваней» для экстремистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам США. В нем он изложил свою стратегию военного присутствия в Афганистане. Ранее Трамп решил направить в Афганистан еще 4 тыс. американских военных.

Читайте также: Самая долгая война США: Трамп подписал стратегию по Афганистану