Москва, 22 августа, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В России 23-й год подряд отмечается День Государственного флага, данному празднику будут посвящены более 200 мероприятий, сообщает «Парламентская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг России

Праздник возник в два этапа.

В 1991 году соответствующее постановление принял Верховный Совет РСФСР и объявил «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос официальным Национальным флагом Российской Федерации».

А в 1994 году по указу президента Бориса Ельцина день 22 августа был установлен в качестве государственного праздника. Своим решением Ельцин постановил размещать триколор на зданиях официальных государственных учреждений.

В честь праздника в Москве запланировано более 200 мероприятий: посетителей столичных парков ждут флешмобы, концерты, мастер-классы, спортивные фестивали, квесты и другие развлечения. На Пушкинской набережной организаторы создадут огромный флаг размером 20 на 30 метров и предложат раскрасить его всем желающим. В парке Победы посетителям предложат нарисовать российский флаг с помощью отпечатков рук на длинном полотне.

В последние годы в России отмечается тенденция к усилению эмоционального восприятия государственной символики страны. Так, по недавнему опросу ВЦИОМ, российский флаг вызывает гордость за страну у 71% опрошенных.