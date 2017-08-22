Вашингтон, 22 августа, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 21 августа изложил новую стратегию США по Афганистану, суть которой заключается в борьбе с терроризмом в регионе. В своем выступлении на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния), транслировавшемся по телевидению, глава Белого дома заявил, что изначально он хотел вывести войска из Афганистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Однако, после многих совещаний с военными в течение не одного месяца было принято другое решение: быстрого вывода американского контингента не будет. По мнению Трампа, быстрый выход создаст «вакуум», который будет заполнен террористами различных группировок.

Это, пояснил Трамп, произошло в 2011 году, когда американские войска «поспешно и опрометчиво» покинули Ирак. И все, чего США добивались «с таким трудом», попало в руки террористов.

Сутью новой стратегии США в Афганистане станет прекращение обозначения временных рамок операций и планирование действий, исходя из реальной ситуации на местах. Кроме того, не будет сообщаться численность военного контингента.

Трамп также оговорил, что американские войска больше не будут использоваться для «построения демократии» и переформатирования государств: вместо этого планируется совместная работа с союзниками и партнерами, чтобы защищать общие интересы. Главнокомандующий ВС США назвал такой подход «принципиальным реализмом».

В качестве союзников в борьбе с терроризмом в регионе Трамп обозначил Индию, обратившись к ней с призывом оказать поддержку. Также он обратился к Пакистану, предупредив это государство о недопустимости предоставления укрытия террористам на своей территории.

Госдеп США сразу после окончания речи Трампа опубликовал заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США будут готовы поддержать без предварительных условий мирные переговоры между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также назвал Индию важным партнером США в обеспечении мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.

Напомним, с 2001 года началась военная операция США в Афганистане. Военный контингент был введен после терактов 11 сентября, позже с санкции СБ ООН в Афганистане были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Целью военной операции была названа борьба с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При президенте Бараке Обаме численность американского контингента иногда превышала 100 тыс. человек. Контингент НАТО покинул Афганистан в 2014 году. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».

По официальным данным, в Афганистане сейчас находятся 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, из них 8,4 тыс. — американские военнослужащие. Они проводят спецоперации против талибов и группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обучают и консультируют местные силы безопасности.