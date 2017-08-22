Вашингтон, 22 августа, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Одному из жителей Манхэттена пришлось убрать флаг конфедератов, выглядывавший из окна его дома на протяжении целого года, сообщает 22 августа Associated Press.

Конфедеративные Штаты Америки. Флаг

Причиной тому стал судебный иск, а также камни, летевшие в окно гражданина, симпатизировавшего армии Юга времен Гражданской войны.

Данное событие произошло в контексте вылившихся наружу общественных противоречий, наиболее ярко проявивших себя в Шарлотсвилле.

На прошлой неделе было зафиксировано несколько случаев угрозы гражданам, вывешивающим флаги конфедератов. Один человек был арестован по обвинению в организации беспорядков.

«Я потерял контроль, когда увидел флаг конфедерации», — заявил задержанный, отметив, что флаг является для него символом ненависти и нетерпимости.

Напомним, 11 августа в американском городе Шарлотсвилль штат Вирджиния начались массовые беспорядки, связанные со сносом памятника генералу Роберту Ли, данные столкновения продемонстрировали углубившийся раскол в американском обществе.