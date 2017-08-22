Беспорядки в США: в ход идут камни
Вашингтон, 22 августа, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Одному из жителей Манхэттена пришлось убрать флаг конфедератов, выглядывавший из окна его дома на протяжении целого года, сообщает 22 августа Associated Press.
Причиной тому стал судебный иск, а также камни, летевшие в окно гражданина, симпатизировавшего армии Юга времен Гражданской войны.
Данное событие произошло в контексте вылившихся наружу общественных противоречий, наиболее ярко проявивших себя в Шарлотсвилле.
На прошлой неделе было зафиксировано несколько случаев угрозы гражданам, вывешивающим флаги конфедератов. Один человек был арестован по обвинению в организации беспорядков.
«Я потерял контроль, когда увидел флаг конфедерации», — заявил задержанный, отметив, что флаг является для него символом ненависти и нетерпимости.
Напомним, 11 августа в американском городе Шарлотсвилль штат Вирджиния начались массовые беспорядки, связанные со сносом памятника генералу Роберту Ли, данные столкновения продемонстрировали углубившийся раскол в американском обществе.