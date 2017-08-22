Вашингтон, 22 августа, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Грузы из Северной Кореи, предназначавшиеся для Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC), перехвачены государствами — членами ООН дважды за минувшие шесть месяцев. Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН по нарушению санкций в отношении КНДР, сообщает Reuters.

Александр Красавцев ИА REGNUM Мирный Пхеньян

В документе не говорится о том, когда и где именно были перехвачены поставки, не раскрывается и характер груза. Доклад на 37 страницах, представленный в СБ ООН, подготовили независимые эксперты.

Как следует из доклада, речь идет о возможном сотрудничестве между Пхеньяном и Дамаском в сфере запрещенного химического оружия, баллистических ракет и обычных видов вооружения. Также есть основания полагать, что поставки осуществлялись в рамках договора между Сирией и Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID).

Грузы должны были получить организации в Сирии, которые, по данным ЕС и США, являются подставными для SSRC. Расследованием занимается комиссия ООН.

Напомним, ранее Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. В январе 2016 года, по данным организации о запрещении химического оружия (ОЗХО), химический арсенал в Сирии был полностью уничтожен.