Омск, 22 августа, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Проблема «серых» зарплат остаётся актуальной для России, на сегодняшний день неофициально доход получает каждый четвертый житель страны, заявил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарплата

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он напомнил, что объем «серого» фонда зарплат (с которых не уплачиваются или уплачиваются частично налоги — прим. ИА REGNUM ) превышает 10 трлн рублей в год. При этом теневой рынок труда существует во всех странах, «но в экономически развитых — не превышает 5%, а в России — это двузначная цифра».

«По словам заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, фонд «серых» зарплат в стране и вовсе превышает 12 трлн рублей, где 6 трлн — это «конверты», а остальное — полученное непосредственно в неформальной занятости. Согласитесь, колоссальные деньги. Сегодня неофициально доход получает каждый четвертый житель России. И, если верить опросам, две трети жителей страны не против полулегального заработка. 65% жителей России согласны получать «серую» или даже «чёрную» зарплату», — подчеркнул Сергей Кондаков.

Он добавил, что реально никто не знает, сколько же жителей страны на самом деле получают «невидимые налоговиками деньги».

«Как вывести зарплаты из тени? Минфин предлагает простой путь — снижение налоговой нагрузки на бизнес. Речь идёт о частичном перераспределении, повышении нагрузки на потребителя, то есть на нас с вами. Предложенные министерством «маневры» планируется реализовать в 2019—2020 годах, то есть уже после выборов 2018 года. В довесок — повышение пенсионного возраста и введение «социального платежа» (налог на тунеядство). Государству свойственно стремление склонить население к уплате налогов, а населению — стремление от этого уклониться. При таком подходе результативная легализация «серых» зарплат в текущей социально-экономической ситуации невозможна», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

Сергей Кондаков констатирует, что определенная часть работодателей «не гнушается практиковать зарплаты в конвертах»:

«Потому что менталитет многих российских работодателей позволяет им без зазрения совести обманывать государство и общество. Работодатель хочет уменьшить издержки, связанные с его предпринимательской деятельностью, и поэтому он заинтересован платить работникам меньше в части официальной заработной платы. Мне вообще не нравятся подсчёты чужих денег. Но меня возмущает, когда я слышу от работодателя, что если он будет платить «белую» зарплату, то он уйдёт в лучшем случае в ноль, а может быть, даже в минус. Нормальный бизнес, да? Если нарушаешь закон, тогда бизнес есть, есть прибыль. А если всё по закону, тогда бизнес убыточен. Всё-таки бизнес — это «делать деньги», а не совершать преступления. Но ведь и при таких условиях работники и работодатель приходят к компромиссу. Работник соглашается, потому что ему надо кормить семью сейчас, а не в будущем. На будущее он, как правило, закрывает глаза. Ситуация, которая сложилась сейчас на рынке труда, как раз и подталкивает работника и работодателя к такому вот «компромиссу». В результате работодатель нарушает закон, а работник лишается элементарных прав, приближаясь по этому показателю к рабу. Работодатель, как правило, сознательно и заранее готовится к тому, чтобы нарушать таким образом законы РФ. Доходит даже до того, что он нанимает опытных экономистов и юристов, поднаторевших в использовании различных (незаконных) способов сокрытия доходов и ухода от налогов».

По мнению Сергея Кондакова, переломить ситуацию с «серыми» зарплатами и теневой занятостью можно путём снижения налогов и ужесточения их сбора: «иными словами, нужно снизить и упростить налоги, нагрузку на зарплатные налоги — снизить не на проценты, а в разы».

«Тогда мы получим реальную картину занятости и стоимости труда в стране, уберём «конвертные» зарплаты и, наконец, начнём постепенно слазить с нефтяной иглы. Необходимо создать условия, когда с точки зрения риска и управления бизнесом предпринимателю будет удобнее платить налоги. Государству необходимо проявить политическую волю, подойти к проблеме комплексно — от усиления контроля до изменения общественного сознания. Пока осознание того, что платить налоги необходимо, не придёт ко многим жителям России, ситуация не поменяется. Поэтому, я считаю, что стремление платить налоги необходимо прививать со школьной скамьи — это и есть патриотизм», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ оценил фонд «серых» заплат в России в 10 трлн рублей в год, сказано в документе ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». По данным министерства, переход из «серой» в «белую» зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд. По мнению ведомства, стоит рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула.

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Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. При этом предлагалось сохранить существующие льготы по НДС.

Однако, по мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, «очевидно, что в Минфине такими заявлениями о высоком уровне серых зарплат пытаются добиться реализации маневра 22/22»: «Однако, снижение прямого давления на работодателей с помощью сокращения прямых налогов на труд лишь на 4 процентных пункта до 22% не станет стимулом для вывода трудовых отношений из «серой» зоны».

Сигал считает, что для того, чтобы действительно сократить уровень «серых» зарплат, для бизнеса необходимы более существенные стимулы.

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