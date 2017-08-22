Вашингтон, 22 августа, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Кибервмешательство и саботаж будут рассмотрены в качестве версий причин столкновения американского ракетного эсминца «Джон Маккейн» с нефтяным танкером Alnic MC, шедшим под флагом Либерии в Малаккском проливе. Об этом в своем Twitter заявил адмирал Джон Ричардсон.

Эсминец «Джон Маккейн»

По его словам, пока признаков возможного кибервмешательства или саботажа не выявлено. Ранее Ричардсон дал распоряжение временно приостановить все маневры военного флота США. Ограничения продлятся несколько недель, в зависимости от приказов.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и Ричардсон отметили, что запрет необходим для выяснения всех факторов и причин столкновения эсминца с танкером. Ситуация в Малаккском проливе действительно выглядит странно: эсминец водоизмещением 9 тыс. тонн не смог сманеврировать и разойтись с тихоходным танкером водоизмещением 30 тыс. тонн.

В результате столкновения эсминец получил пробоину слева в корме ниже ватерлинии, танкер — выше ватерлинии. Пропали без вести десять американских моряков, пять человек пострадали. Экипаж торгового судна не пострадал.

Эсминец ушел своим ходом в порт Сингапура. «Джон Маккейн» — эсминец типа «Арли Берк». Построен на верфи Bath Iron Works, был спущен на воду в 1992 году. В эксплуатацию был сдан в 1999 году. Судно приписано к морской станции Йокосука в Японии.

Ранее сообщалось, что у эсминца незадолго до столкновения с нефтяным танкером были проблемы с рулевым управлением. Неисправность была устранена, и пока нет оснований считать, что она послужила причиной трагедии.

Что стало причиной столкновения — неизвестно. По мнению эксперта CNN, избежать столкновения мог бы именно эсминец. Он и должен был это сделать: сложно понять, как эсминец, оборудованный несколькими РЛС и современной аппаратурой связи, не смог обнаружить и избежать столкновения с огромным и тихоходным нефтяным танкером при ясной погоде.

Вообще, Малаккский пролив между Индонезией, Малайзией и Сингапуром — это крайне перегруженное место, и там нужно тщательно отслеживать свое передвижение. Тем более что огромному нефтяному танкеру нужно несколько миль, чтобы изменить курс.

По мнению военного аналитика CNN Рика Франкона, этот случай может привести к серьезным кадровым перестановкам если не во всех ВМС США, то точно в Седьмом флоте. Там может быть поставлен вопрос о военной подготовке. Видимо, это и происходит сейчас: Ричардсон заявил о необходимости обеспечить безопасность экипажей военных судов.

Это уже не первый подобный инцидент в последнее время: в июне эсминец Fitzgerald недалеко от Японии столкнулся с контейнеровозом, погибли семь человек. Еще два эсминца, оборудованные системой Aegis, в 2017 году пострадали: один из них сел на мель в западной части Тихого океана, а другой — столкнулся с рыбацкой лодкой.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция на месте столкновения. Ведутся поиски пропавших моряков.

Эсминец был назван в честь Джона Сиднея «Джека» Маккейна — младшего и Джона С. Маккейна — старшего, отца и деда сенатора-республиканца Джона Маккейна соответственно. Оба дослужились до звания четырехзвездного адмирала ВМС США, оба принимали участие во Второй мировой войне.