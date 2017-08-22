Пхеньян, 22 августа, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Военное командование КНДР пригрозило «серьезными последствиями» США и Южной Корее, которые проводят совместные учения на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Александр Красавцев ИА REGNUM Чучхе

«После того как (Вашингтон и Сеул) проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания», — говорится в заявлении военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа вооруженные силы США и Южной Кореи начали ежегодные военные игры.

Мероприятия союзников будут продолжаться 11 дней, в них примут участие 17 500 военнослужащих США, а также 50 000 солдат Южной Кореи.

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