Москва, 22 августа, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Цены на нефть 21 августа снизились на 2% после двенадцатичасовой консолидации на уровне $52,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Резкое снижение нефтяных котировок мог вызвать министр нефтяной промышленности Кувейта Эссам аль-Марзук. Он заявил, что вопрос о дальнейшем снижении уровня добычи нефти будет обсуждаться представителями стран OPEC в ноябре.

Вчерашнее падение перекрыло пятничный рост на 76%. Для продолжения ралли это глубокий откат. Это значит, впереди ожидается очередной флэт — движение цены в коридоре. В центре внимания участников рынка находятся данные Американского института нефти и отчет минэнерго США.

22 августа В Азии Brent стоит $51,84 (+0,40%). Сейчас покупателям хорошую поддержку оказывает общее ослабления американского доллара.

Если 22 августа цена вернётся к уровню $52,60, то 23 августа можем быть уже выше $54. При падении цены ниже $50,35 начнет реализовываться медвежий сценарий с целью $49,15.

Напомним, 21 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,01%, до $51,66 за баррель, WTI — на 2,32%, до $47,53 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,33 за баррель.

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