Москва, 22 августа, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 21 августа открылись смешанно по иностранным валютам. Курс доллара приподнялся до 59,22 рубля, курс евро снизился до 69,34 рубля. На общем фоне ослабления американской валюты продавцы в течение дня пытались несколько раз закрепиться ниже 59 рублей за доллар. Им удалось продвинуться только до 58,93 рубля, поскольку на американской сессии на них возросло давление со стороны нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Баррель Brent после пятничного ралли на 4% неожиданно подешевел на 3%, до $51,27. Экономический календарь был пустой. Рынок реагировал на внешний фон. Резкое падение нефтяных котировок мог вызвать министр нефтяной промышленности Кувейта Эссам аль-Марзук. Он заявил, что вопрос о дальнейшем снижении уровня добычи нефти будет обсуждаться представителями стран OPEC в ноябре.

На фоне снижения цены на нефть российская валюта подешевела к доллару на 0,25%, до 59,14 рубля. Падение незначительное, так как она локально получала поддержку от налогового периода и падения курса доллара на рынке Форекс. А вот к единой валюте рубль подешевел на 0,68%, до 69,89 рубля за счет высокого спроса на евро.

Сегодня, 22 августа, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Если положительная динамика сохранится до открытия Мосбиржи, то торги откроются снижением по доллару и евро.

Техническая картина между парами доллар/рубль и евро/рубль смешанная. За счет укрепления евро ко многим валютам сформировалась ценовая модель для дальнейшего ослабления рубля. К доллару рубль остается сильным и способен взять уровень 58,75 рубля. Если пара евро/рубль закрепится выше 70 рублей, то тогда рубль ослабится ко всем иностранным валютам, независимо от динамики цен на нефть. В этом случае целями по евро выступит уровень 70,56, для доллара — 59,50 руб.

Напомним, 21 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 15 коп. (-0,38%), до 59,14 руб., курс евро — на 47 коп. (+0,68%), до 69,89 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,2 млрд (-15,38%), евро/рубль — 173,6 млн евро (-43,23%).

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