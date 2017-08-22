Вашингтон, 22 августа, 2017, 07:22 — ИА Регнум. В США во время прямой трансляции «великого солнечного затмения» из-за большого количества посетителей обвалился сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

vancarlosfr Солнечное затмение

Огромный наплыв пользователей, желающих увидеть солнечное затмение, сначала привёл ресурс к медленной работе, а после сайт отключил трансляцию по причине падения сервера.

Отмечается, что другие каналы Национального управления по аэронавтике США работали очень медленно.

Напомним, специально для тех, кто не мог лично присутствовать при «великом солнечном затмении», которое проходило 21 августа через 14 штатов США, NASA проводило онлайн-трансляцию природного явления.

Данное астрономические явление вызвало в США небывалый интерес, так как уже несколько десятилетий на территории страны не наблюдали ничего подобного.