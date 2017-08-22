Молдавия меняет русский язык, Россия – взаимоотношения в мире: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Освободиться от боевиков: сирийские войска полностью очистили провинцию Алеппо от террористов;
- Вопреки всему: Израиль с Россией все же не поссорились;
- Съели «Молдову»? Закусите «Кишинэу»: власти Молдавии издеваются над русским языком;
- Вернуть долги: Россия рассчиталась с последним кредитором СССР;
- На страже российских интересов: новым послом России в США назначен Анатолий Антонов;
- Спасение утопающих — дело рук самих утопающих: селевой поток смыл крымское село, власти до сих пор бездействуют;
- Спасти нельзя сохранить: на юге России гибнет реликтовый самшит.