Якутск, 22 августа, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Идея поменять центральный город России не нова, но оригинальна и заслуживает внимания, так как связана с актуальной проблемой гиперцентрализации страны. Такого мнения придерживается руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров, который прокомментировал инициативу переноса столицы за Урал от председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова.

Цитаты м/ф» Волшебное кольцо». реж.Леонид Носырев. 1979. СССР Мост хрустальный

Читайте также: Демограф: Россию пора «размосквичить» и перенести столицу за Урал

«Предлагается развитие территорий страны, отказ от «мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной», получение гражданами «родовой усадьбы не менее 30 соток». Эта благая идея касается пересмотра стратегических планов социально-экономического развития страны и требует создания инфраструктуры жизнеобеспечения», — подчеркнул общественник.

Вместе с тем он подчёркивает, что принятие решения о переносе столицы является политическим вопросом, касающимся интересов элит, так как Россия на одном из первых мест в мире по сосредоточению властных полномочий и финансовых средств в столице.

Читайте также: Совфед и Госдума не хотят переезжать за Урал

«В развитых европейских странах президенты стран ходят пешком по улице и ездят на автобусе, имея лишь представительские функции. Многие вопросы решаются на региональном и муниципальном уровне. Россия же — это страна «ручного управления», где иногда из-за неисполнения законов и плохой работы чиновников президент и премьер-министр вынуждены решать вопросы по управлению конкретными предприятиями или ремонту аварийных дорог. Поэтому перенос столицы означает большой передел власти. Ряд лиц, которые в силу ряда причин не смогут переехать в новую столицу, могут лишиться власти и денег. Поэтому эта инициатива, однозначно, встретит колоссальное сопротивление элит. Даже элементарные перестановки конкретных персоналий в правительстве и госкомпаниях вызывают «подковёрную борьбу» с привлечением спецслужб», — отметил Степан Петров.

Читайте также: Для переноса столицы России «нужны не хотелки, а предпосылки»

Другой препятствующей смене центрального города РФ проблемой он называет неустроенность России и её неготовность к освоению масштабных территорий.

«Под вопросом находится реализация проекта «Дальневосточный гектар». Нет средств даже на создание инфраструктуры для тех, кто его осваивает. О каком создании малоэтажных поселений может идти речь, если в России значительная часть жителей проживает в ветхих и аварийных деревянных домах столетней давности? Если люди мечтают о 20-метровых квартирах, которые кажутся «смешными» для вице-премьера Шувалова, имеющего роскошные апартаменты в Москве и дворец в Австрии?» — ставит вопросы общественник.

Он также высказал мнение, что переселение людей в России упирается в тотальную коррупцию во всех сферах жизни, что приводит к сильному росту стоимости жизни.

Читайте также: Переносить столицу России предлагают в Новосибирск или Екатеринбург

«Социальная мобильность россиян крайне низка ввиду элементарного отсутствия достаточных средств. К этому добавляются политическая и социально-экономическая нестабильность и неразвитость инфраструктуры в нашей стране. Некорректным является сопоставление России с развитыми странами Западной Европы и Северной Америки, где основная инфраструктура (дороги и коммуникации) была построена в 19−20-м веках. Поэтому необходимо сначала спланировать, что нужно сделать для реального воплощения этих идей. Нужна, прежде всего, социально-экономическая стабильность, справедливое перераспределение национального дохода, повышение доходов россиян, снижение коррупционных рисков, создание транспортной и инженерной инфраструктуры на благоприятных территориях», — считает Степан Петров.

По его мнению, принятие решения о смене столицы России возможно только после формирования объективных предпосылок для этого и при наличии политической воли нынешних и будущих руководителей государства.

Читайте также: Вся Россия делится на Москву и не-Москву: взгляд из Сибири

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость переноса центрального города страны Юрий Крупнов аргументировал угрозой, которую создаёт миграция от периферии в столицу. Эта тенденция может стать причиной утраты Россией геополитических преимуществ и суверенитета над удалёнными от больших городов территориями, считает эксперт в области демографии.

Напомним, что в это мнение очень хорошо вписывается ситуация на Дальнем Востоке, откуда активно уезжают жители. Вернуть людей обратно российские власти рассчитывают с помощью дальневосточных гектаров.

Читайте также: Перестанут ли жители Дальнего Востока говорить на русском языке?