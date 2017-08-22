Южно-Сахалинск, 22 августа, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Частный рыбоводный завод сахалинского ООО «Салмо» лишает реку Очепуха нерестового стада горбуши. К такому выводы пришли экологи общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» в ходе рейда к месту установки заводской загородки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ФБУ Сахалинрыбвод «Забойка» частного рыбоводного завода «Лесной»

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Полевая группа «Экологической вахты Сахалина» в ходе обследования реки Очепуха выявила факт сплошного перекрытия загородкой в 4 километрах от устья.

«Загородка установлена от берега до берега. Она полностью блокирует продвижение горбуши к естественным нерестилищам Очепухи, расположенным вверх по течению от слияния с правым притоком — рекой Знаменкой, на которой и расположен рыбоводный завод «Лесной», входящий в состав ООО «Салмо», — рассказал председатель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Экологи выяснили, что сотрудники рыбоводного завода «Лесной» установили загородку на основном русле реки Очепуха для того, чтобы горбуша шла не к месту естественного нереста, а попадала в так называемую «забойку» завода — для отлова производителей и закладки икры на инкубацию.

Река Знаменка впадает в р. Очепуха на удалении 4 км от устья. Выше устья Знаменки протяженность основного русла Очепухи составляет 27 км, имеется крупный приток — река Песковка — протяженностью 11 км. Площадь естественных нерестилищ горбуши в реке Очепуха, по данным ФГБНУ, «СахНИРО» составляет 131 200 кв м. На просьбу экологов объяснить установку сплошной загородки на основном русле реки Очепуха представитель ООО «Салмо» Кирилл Проскуряков ответил отказом, предложив написать официальный запрос.

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«Мы считаем установку загородки нарушением закона. По этому поводу мы уже написали официальное обращение в правоохранительные органы», — сообщил Дмитрий Лисицын.

Полевая группа «Эковахты Сахалина» обследовала участок реки выше заводского заграждения. Горбуша там встречается единично.

«Подходы рыбы в этом году катастрофически низкие. Первым приоритетом должно быть обеспечение естественного нереста, заполнение нерестилищ и их охрана от браконьерства, соответствующее требование содержится и в основных принципах закона о рыболовстве. ООО «Салмо» продолжает вести промысел на путях миграции горбуши, и при этом ещё и опустошает естественные нерестилища ради искусственного воспроизводства. Мы считаем это недопустимым», — добавил Дмитрий Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, экологи, ученые и общественность возмущены тем, что уже третий год, несмотря на имеющиеся судебные решения, на территории уникального сахалинского заказника «Северный» рыбачат браконьеры. Власти проблему игнорируют, правоохранительные органы не вмешиваются. За сохранение «Северного» бьются только общественные организации. Попытки сахалинцев выдворить рыбных коммерсантов с территории заказника не прекращаются с 2015 года. На особо охраняемой природной территории, где запрещена любая промышленная деятельность, общественники и активисты «Эковахты Сахалина» обнаружили тогда 13 рыбацких станов. В 2016 году суд признал установку в «Северном» рыбацких станов незаконной. Однако уже в 2017 году на запретной территории установлены не менее 15 ставных неводов.