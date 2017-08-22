Пекин, 22 августа, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Участившиеся случаи столкновения американских военных судов с торговыми в Южно-Китайском море говорят, с одной стороны, об общей деградации американского флота, а с другой — о неспособности американцев ориентироваться в Южно-Китайском море при высокомерном отношении к другим, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times от 21 августа.

USS John S. McCain

Редакция газеты указывает на два вопиющих случая столкновения военных кораблей США с торговыми судами других стран. Так, помимо недавнего столкновения эсминца ВМС США «Джон Маккейн» с торговым судном к востоку от Сингапура, в результате которого 10 американских моряков пропали без вести и пять получили ранения, 17 июня 2017 года ракетный эсминец «Фицжеральд» ВМС США врезался в контейнеровоз близ берегов Японии, что привело к гибели семи американских военнослужащих.

«Эти два инцидента за два месяца показывают, что боеготовность и качество командования ВМС США заметно упали», — утверждают авторы, отмечая, что «Джон Маккейн» млишком приблизился к рифу Мэйцзи (Мисчиф) близ островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море ранее в августе, а «Фицжеральд» постоянно занимался защитой «свободной навигации» в водах Южно-Китайского моря.

Китайское интернет-сообщество, как утверждает издание, крайне воодушевленно восприняло случившееся, что говорит о настроениях, порожденных деятельностью ВМС США в Южно-Китайском море, хотя гибель и пропажа моряков все же заслуживают сочувствия.

«Китай и США вовлечены в конкурентную борьбу в Южно-Китайском море. Есть вероятность, что два флота перейдут к столкновениям, однако, куда более вероятно, что странам все же удастся избежать подобного сценария», — продолжает редакция газеты, отмечая, что все же Китай не рассматривает США в качестве своего врага.

Говоря о природе подобных инцидентов, редакция уверена, что тут вина целиком лежит на США.

«С одной стороны, США ведут себя высокомерно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что приводит к инцидентам… а с другой стороны — военные корабли патрулируют регион слишком часто», — утверждается в материале.

Кроме того, отмечается, что участившиеся происшествия с военными кораблями США, натыкающимися на торговые суда, являются предупреждением американцам, что им следует «сдерживать себя».

«Конечно, Южно-Китайское море — это не Бермудский треугольник, поэтому невозможность американского флота адаптироваться к реалиям региона требует внимания со стороны Вашингтона. Геополитическая структура в Южно-Китайском море продолжает меняться, поэтому США должны озаботиться этим», — подводит итог газета.

Напомним, что 21 августа американский эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC под флагом Либерии в районе Малаккского пролива. В результате без вести пропали десять моряков, еще пять получили ранения.