«Калашников» — против дронов: «Армия-2017» покажет новое нелетальное оружие
Москва, 22 августа, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Новое радиоэлектронное нелетальное оружие против беспилотных летательных аппаратов будет представлено на форуме «Армия-2017» концерном «Калашников» (Ижевск), сообщил журналистам замгендиректора компании ZALA AERO GROUP (входит в концерн) Константин Абашкин.
Представитель компании пояснил, что беспилотные летательные аппараты широко используются, причем порой незаконно. Чтобы помешать такому незаконному применению дронов, были успешно проведены эти разработки.
«Это устройство может использоваться как в гражданском секторе, то есть приватность личной жизни любого человека, либо правоохранительными органами — то есть на каких-то массовых мероприятиях для проведения охраны», — заявил он.
Напомним, 22 августа в Москве открывается III Международный военно-технический форум «Армия-2017», который продлится до 27 августа. Партнерами форума являются в том числе «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорт». Организатор форума — Минобороны РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на выставке будут представлены новейшие образцы военной техники и вооружения. Он отметил, что в этом году впервые пройдет демонстрация возможностей их применения в ночных условиях.