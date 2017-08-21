Москва, 22 августа, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Новое радиоэлектронное нелетальное оружие против беспилотных летательных аппаратов будет представлено на форуме «Армия-2017» концерном «Калашников» (Ижевск), сообщил журналистам замгендиректора компании ZALA AERO GROUP (входит в концерн) Константин Абашкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM КВЦ «Патриот»

Представитель компании пояснил, что беспилотные летательные аппараты широко используются, причем порой незаконно. Чтобы помешать такому незаконному применению дронов, были успешно проведены эти разработки.

«Это устройство может использоваться как в гражданском секторе, то есть приватность личной жизни любого человека, либо правоохранительными органами — то есть на каких-то массовых мероприятиях для проведения охраны», — заявил он.

Напомним, 22 августа в Москве открывается III Международный военно-технический форум «Армия-2017», который продлится до 27 августа. Партнерами форума являются в том числе «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорт». Организатор форума — Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на выставке будут представлены новейшие образцы военной техники и вооружения. Он отметил, что в этом году впервые пройдет демонстрация возможностей их применения в ночных условиях.