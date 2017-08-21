Москва, 22 августа, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Преемников у президента России Владимира Путина нет и никогда не было — граждане, несмотря на все информационные вбросы и снижение рейтинга главы государства, серьёзной альтернативы не видят. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась политолог, ведущий эксперт Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Наталья Коломейцева.

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Комментируя рейтинг экспертов из Фонда «Петербургская политика», Наталья Коломейцева обратила внимание на то, что он очерчивает круг не потенциальных преемников Владимира Путина, а представителей так называемого президентского пула. Неожиданных позиций, даже с учётом включения в рейтинг оппозиционного политика Алексея Навального, который, как не исключает эксперт, может быть «проектом» администрации Кремля, нет.

Таким образом, исследование, по мнению Коломейцевой, касается не президента, а скорее политического истеблишмента. Однако самым важным в любом политическом устройстве является системообразующий элемент: стоит его убрать, и все элементы в системе перестроятся. В связи с этим, по мнению политолога, краеугольным камнем в ближайшей перспективе остаётся президент, тем более такой сильный и влиятельный политик, как Владимир Путин.

«Если же говорить всерьёз о преемнике Путина, то сейчас такого нет и никогда не было. Действующий президент намерен бороться за кресло главы государства на предстоящих выборах 2018 года. Серьёзной альтернативы, несмотря на все информационные вбросы, сегодня нет, во всяком случае, народ её не видит», — отметила Наталья Коломейцева.

«Свежие исследования «Чёрного куба» показали, что, несмотря на снижение рейтинга Владимира Путина за последние два года, респонденты отмечают, что не видят серьёзных конкурентов действующему президенту, — добавила ведущий эксперт Центра социальных инноваций. — Глубинные интервью показали, что даже если потенциальный избиратель не поддерживает Владимира Путина, то, скорее всего, голосовать пойдёт за него, поскольку чувствует стабильность именно за ним».

Как сообщало ИА REGNUM, в первую пятёрку преемников президента РФ Владимира Путина, по данным Фонда «Петербургская политика», вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В рейтинге также числятся полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, глава Чечни Рамзан Кадыров, оппозиционер Алексей Навальный и другие.