Якутск, 22 августа, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Казус в эфире телеканала «Россия 24», когда республику Саха по ошибки приписали Японии, очень позабавил группу японских туристов в Якутии, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Новый вертолет МИ-8 МТВ со встроенным медицинским модулем

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Они видят в этом хороший знак укрепления добрососедских отношений. Напомним, что самый многочисленный в истории Якутии чартер с зарубежными туристами, представляющими всю Страну восходящего солнца — от Хоккайдо до Окинавы, прибыл в столицу региона 15 августа. Японцы успели отметиться зажигательным танцем на обеде в ресторане, посвященном их приезду, и восхититься видами Ленских столбов.

Между тем, якутяне тоже воодушевились. Речь в телесюжете шла о новом вертолете МИ-8 МТВ со встроенным медицинским модулем, но, как выяснилось, уже в сентябре в республике ждут вторую винтокрылую машину.

Как сообщил первый вице-премьер республики Алексей Колодезников в ходе презентации на аэродроме в Магане, обновление авиапарка стало возможным благодаря тому, что правительство региона активно включилось в федеральную программу доступности санавиации. 26 июля на встрече главы региона Егора Борисова и руководителя федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько был подписан протокол о развитии авиатранспортного комплекса республики.

По федпрограмме на все российские регионы в 2017 году было выделено всего 5 новых вертолетов, и вот уже второй улетит в Якутию. Внимание к самой большой в России территории неудивительно, как справедливо и то, что Якутия ставит вопрос о продлении федеральной программы с 3 до 10 лет. До 2026 года республике требуется заменить 19 вертолетов, средний возраст которых составляет 33 года.

«Они осуществляют не только санрейсы, но и социально значимые пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты. У нас чувствуется нехватка такой техники. Программа позволит удовлетворить потребности населения в арктической зоне республики», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров.

Сейчас в республике санитарный авиапарк состоит не только из вертолетов, но и самолетов, которые выполняют рейсы в северные и арктические районы. Благодаря санавиации спасено 90 тысяч человек, ежегодно осуществляется до 1200 рейсов.