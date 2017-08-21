Вашингтон, 21 августа, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США показало на своем сайте солнечное затмение, которое проходит на тихоокеанском побережье США. Затмение происходит сегодня, 21 августа.

Солнечное затмение

Полное солнечное затмение могут наблюдать миллионы американцев, проживающие в 14 штатах.

Специально для тех, кто не может лично присутствовать при «великом солнечном затмении» NASA начало онлайн-трансляцию интереснейшего природного явления.

Последить за ходом небесного светила можно на сайте NASA.

Данное астрономическое явление вызвало в США небывалый интерес, так как уже несколько десятилетий на территории страны не наблюдали ничего подобного.