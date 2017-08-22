Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В начале 50-х технический прогресс вновь ворвался в мир кинематографии. Стереозвук и объемное изображение — вещи обыденные для современного зрителя — тогда казались чудом и производили фурор. Можно было подумать, что происходит очередной переворот в кинематографе, однако время показало, что «обыкновенное чудо» искусства все еще не может быть заменено техническими диковинами. Одно из таких доказательств — фильм Уильяма Уайлера «Римские каникулы». О том, что так сильно тронуло публику и критиков в истории о сбежавшей принцессе и продолжает очаровывать по сей день, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, кинокритик и историк кино Валерий Рокотов.

Плакат фильма «Римские каникулы»

На роль главной героини — юной, но изысканной европейской аристократки — нужна была актриса, которая говорила бы не на американском английском и была бы похожа на особу королевской крови как внешностью, так и манерами. Когда уже казалось, что поиски тщетны, будущая принцесса отыскалась в лондонском театре. Это была 23-летняя голландская актриса Одри Хэпбёрн. Ее партнером стал Грегори Пек, который не побоялся, что героиня затмит его в кадре.

Съемки в Риме, среди толп туристов и экзальтированных местных жителей были настоящим испытанием. Царившая вокруг суета заставляла все делать быстро и практически сразу начисто. Обычно педантичный и дотошный Уайлер по многу раз переснимал чуть ли не каждый эпизод, но на улицах Рима это было невозможно. И все равно фильм шел к экрану целый год.

Фильм о глотке свободы и счастья для двух людей, связанных условностями и долгом, критики признали шедевром, Одри Хепбёрн удостоилась «Оскара» и всемирной славы. Современная сказка с сюжетом, таким же вечным, как город, на улицах которого он разворачивается, не оставляет равнодушными даже тех, кто давно привык не верить в волшебство.

Подробнее о фильме «Римские каникулы» и истории его создания читайте здесь: Вечная молодость «Римских каникул»

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