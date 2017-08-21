Посёлок Малый Утриш, Краснодарский край, 21 августа, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате крушения вертолёта Robinson R-66 в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Pedro Aragão Robinson R66

По информации агентства, вертолёт столкнулся со скалой в районе населённого пункта Малый Утриш.

По сообщению телеканала «ТВ Центр», вертолёт направлялся из Анапы в Абрау-Дюрсо. Он летел в паре с аналогичной машиной.

Согласно предварительным данным, вертолёт принадлежал ростовской компании Blackwood Shipping.

К месту происшествия были направлены спасатели. Сообщается, что жертв и разрушений на земле нет.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.