Киев, 21 августа, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко, говоря о ситуации в своей стране, заявил, что «самое трудное уже позади». Слова украинского президента приводит сегодня, 21 августа, его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Вы видите, что изменения происходят, несмотря на то, что всем нелегко. Но я могу твёрдо подчеркнуть — самое сложное уже позади. Страна выдержала эти испытания. Украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие», — сказал Порошенко, выступая на открытии обновленной областной детской больницы в Кропивницком.

При этом украинский президент считает, что «точка невозврата» ещё не пройдена, так как возможно «возобновление горячей фазы войны», а также «действия политиков-популистов, которые, дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет» все усилия.

«Они готовы потерять все то, что люди выстрадали за последние годы», — пафосно заявил Порошенко.

Глава государства акцентировал внимание на том, что такие действия по деморализации общества опасны, и подчеркнул, что делает все от него зависящее, чтобы не допустить этого сценария.

Отдельно президент остановился на проведении пенсионной реформы. Он также заявил, что сегодня Украина демонстрирует экономический рост, что стало возможным в результате проведения решительных реформ.