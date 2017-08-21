Ростов-на-Дону, 21 августа, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введён на всей территории Ростовской области в связи с крупным пожаром в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Копнин Алексей ИА Красная Весна Пожар в Ростове-на-Дону

Ранее режим ЧС был введён на территории Ростова-на-Дону. Администрация города рекомендовала местным жителям воздержаться от поездок на автомобиле в район, где произошёл пожар.

Как сообщает пресс-служба правительства России, премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Пучковым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым распорядился оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, организовать размещение граждан для временного проживания и провести оценку нанесённого ущерба.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 45 человек. Семь человек были госпитализированы с ожогами средней степени тяжести и отравлением продуктами горения. Огнём повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки.

Из района пожара эвакуированы более 500 человек. Развернуты шесть пунктов временного размещения, способные принять более 700 человек.

Напомним, 21 августа в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в частном доме в районе Театрального спуска, огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.

В борьбе с огнём задействованы более 2000 человек и свыше 300 единиц техники, в том числе пожарный катер и семь вертолётов. В МЧС сообщили, что в район тушения пожара доставляются световые башни для круглосуточного проведения работ.