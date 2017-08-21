Вашингтон, 21 августа, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Хьюстона, штат Техас, арестовали подозреваемого, который планировал взорвать памятник лейтенанту Конфедеративных Штатов Америки Ричарду Доулингу, 21 августа сообщает Associated Press.

Keith Allison Арест

В федеральной прокуратуре США заявили, что 21 августа 25-летнему Эндрю Шнеку было предъявлено обвинение в попытке злонамеренного повреждения или уничтожения федерального имущества.

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Напомним, Шнека задержали 19 августа в парке Hermann Park возле статуи Ричарду Доулингу. У подозреваемого обнаружили проволоку и бутылку, в которой находилась жидкость, состоящая из соединений, используемых в качестве взрывных веществ. В 2014 году Шнек был арестован за ненадлежащее хранение взрывчатых материалов.

Ранее в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, прошли столкновения между представителями неонацистских организаций и их противниками, в результате которых погиб один человек.

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Сторонники неонацистов устроили акции протеста в связи с решением местных властей снести памятник генералу Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли. После событий в Шарлоттсвилле сотрудники полиции усилили охрану памятников героям Конфедерации.