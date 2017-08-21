Кабул, 21 августа, 2017, 21:51 — ИА Регнум. В районе Кабула, где расположены посольства иностранных государств, произошёл взрыв, передаёт 21 августа агентство Reuters.

geralt Взрыв

Как сообщается, незадолго до взрыва в посольстве США сработала сигнализация, которая используется для предупреждения о ракетных обстрелах.

Других подробностей на данный момент не приводится. Уточняется информация о возможных пострадавших.

Агентство отмечает, взрыв произошёл за несколько часов до выступления президента США Дональда Трампа, в котором тот намерен дать разъяснения по планам присутствия американских военнослужащих в Афганистане.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в столице Афганистана террорист-смертник осуществил взрыв возле посольства Ирака, после этого вооружённые люди попытались ворваться на территорию дипмиссии. В результате атаки пострадали два человека.

В конце мая 2017 года мужчина на грузовике для перевозки воды пытался проникнуть на территорию посольства ФРГ в Кабуле. Автомобиль не был пропущен, после чего террорист поджег взрывное устройство в баке автоцистерны перед посольством. В результате погибли свыше 150 человек, около 300 человек пострадали.