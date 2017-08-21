Париж, 21 августа, 2017, 21:36 — ИА Регнум. «Российские угрозы, о которых мы слышим ежедневно, вбрасываются для того, чтобы на их основе можно было обложить санкциями Россию, — уверен издатель швейцарской Le Temps Пьер-Марсель Фавр. — Сегодня выясняется, что практически все окружение Дональда Трампа имело контакты с представителями Кремля до проведения американских выборов. Теперь на основе этого можно вводить все новые и новые ограничения. США практически хотят заставить Европу предпринять крестовый поход против Москвы, вещая об угрозах России балтийским странам и Польше».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На самом деле, отмечает Фавр, США и ЕС, «начиная с 1991 года, когда Россия находилась в «периоде полураспада», вместо того, чтобы помогать обескровленной стране, прибирали к рукам Восточную Европу, создавая в бывших странах соцлагеря военные базы и поддерживая националистические антироссийские движения. Литва, Латвия, Эстония, Польша — все они присоединились к НАТО и теперь пытаются провоцировать Россию на агрессивные действия — именно это мы наблюдаем».

«Конечно, Путин — не ангел. Невозможно быть ангелом в огромной стране, которую, пользуясь слабостью власти, олигархи хотели разорвать на куски, присвоив себе все её богатства, — считает автор. — Мягко с такими противниками разговаривать и действовать нельзя. Поэтому Путин обязан быть автократом, чтобы держать страну на уровне и восстанавливать ее после катастрофы. Но называть его агрессором, претендующим на чужие земли — перебор. Это относится и к Крыму, который был исконно русской землей, но украинец Хрущев, президент, правивший Советским Союзом (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) расчленил российскую территорию, отдав Киеву землю, стопроцентно населенную людьми, говорившими по-русски».