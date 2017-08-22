Вашингтон, 22 августа, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Контракт на разработку противокорабельной крылатой ракеты Tomahawk, над которой будет работать американская компания Raytheon, близок к подписанию. Об этом сообщает Военно-морской институт США на своем сайте. О возможностях, открывающихся перед американским флотом в связи с данным оружием, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

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Новая противокорабельная крылатая ракета Maritime Strike Тomahawk, которая должна поступить на вооружение уже через несколько лет, представляет собой прямую модернизацию предназначенной для поражения наземный целей Tomahawk TLAM Block IV. Используемый технологический подход дает возможность наибольшего унифицирования имеющегося оружия, что благотворно отражается на стоимости его эксплуатации (и на самой его цене).

Армия США, больше рассчитывавшая на авианесущий флот, не могла (в отличие от СССР) похвастаться ПКР в качестве своей сильной стороны. Американские Tomahawk TASM и Harpoon оказались не очень удачными, и армия отказалась от них после распада СССР. Однако теперь набирает силу Китай, быстро строящий надводные корабли и в не столь отдаленной перспективе в рамках Южно-Китайского моря и немалой части Тихого океана способный составить конкуренцию США.

Насколько обоснованным выглядит усиление противокорабельных возможностей в этом контексте, читайте здесь: Против кого США создают противокорабельную версию крылатых ракет Tomahawk?

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