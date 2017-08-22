Киев, 22 августа, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Цены на газ для жителей Украины продолжают расти. С апреля сего года газ обходится потребителю в 6957 гривен (около 270 долларов) за 1000 кубометров; для сравнения: до апреля 2014 года эта цифра была почти в 10 раз меньше — 725 гривен. Однако премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что данные изменения — положительны, а реформы — необходимы для улучшения жизни граждан. Стоящую за словами премьера ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Рыночная стоимость газа была уставлена даже на год раньше, чем ожидал МВФ, что Гройсман подносит как достижение. То есть данное «позитивное изменение» в жизни народа жители могли получить с оттяжкой на целый год, и целый год платили бы за газ в десять раз меньше, что, следуя рассуждению премьера, было бы для них крайне плохо. В качестве еще одной заслуги Гройсман назвал «открытость при принятии решений», приведя в пример как раз цену на газ, — при том, что три года пресс-служба правительства этот вопрос не поднимала, никакого обсуждения с общественностью СМИ не описывали.

Депутат Вадим Новинский («Оппозиционный блок») выдвинул в адрес премьера претензию, подчеркивая, что обещание больше не поднимать цену на газ стоило бы заменить на снижение этой цены. Примечательно, что, хотя Новинский указывает на непосильность таких тарифов (кроме газа, это и вода, и электроэнергия, и пр.), граждане продолжают платить. И даже более того — уровень оплаты тарифов за потребленные ЖКУ составляет 100%.

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