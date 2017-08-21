Москва, 21 августа, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Сопредседатели российско-китайского Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии — заместители министров иностранных дел двух стран Игорь Моргулов и Кун Сюанью на встрече в Пекине 21 августа обменялись мнения по ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диктор

«С обеих сторон акцентирована необходимость наращивания коллективных политико-дипломатических усилий в интересах деэскалации напряжённости и запуска процесса общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии, что способствовало бы созданию благоприятных условий для урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе, напомним, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Как сообщали в российском МИДе, стороны заявили о неприемлемости попыток силового решения проблем региона и отметили «недопустимость военных авантюр и угроз применения силы, откуда бы они ни исходили».

По мнению Москвы и Пекина, все вовлечённые стороны должны двигаться к налаживанию диалога по комплексному решению проблем Корейского полуострова при поддержке мирового сообщества. В этой связи Сергей Лавров и Ван И отметили «возрастающую актуальность усилий по продвижению российско-китайских мирных инициатив по двусторонним каналам и в Совете Безопасности ООН».

Как передавало ИА REGNUM, обстановка вокруг Корейского полуострова ещё более накалилась в начале августа. Вашингтон и Пхеньян отметились встречными резкими заявлениями. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что Пхеньян может в ближайшее время нанести ракетный удар по военной базе США на Гуаме. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ответить на угрозы КНДР «огнём и яростью, которых мир ещё не видел никогда».

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