Ижевск, 21 августа, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Власти Ижевска планируют привлечь две невозобновляемые кредитные линии на 400 млн рублей. Проведение торгов намечено на 11 августа, соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Рубли

Средства привлекаются с целью «финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Ижевск». Кредитные линии привлекаются сроком на два года, процентная ставка составит 9,93% годовых.

Отметим, по состоянию на 1 августа 2017 года муниципальный долг Ижевска составил 5,783 млрд рублей. Предельный уровень долговых обязательств на 1 января 2018 года составляет 5,846 млрд рублей. С начала года муниципальный долг столицы Удмуртии вырос на 137 млн рублей, к 1 августа на обслуживание долга расходы составили 544,5 млн рублей. Доля коммерческих кредитов в структуре долговых обязательств города с начала года снизилась с 81,5% до 75,2%, доля бюджетных кредитов увеличилась с 18,5% до 24,8%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле власти Ижевска объявляли о привлечении невозобновляемых кредитных линий на сумму 1,4 млрд рублей. Тогда сообщалось, что «привлечение данных кредитов не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание». Средства планировалось направить на перекредитование имеющихся кредитов в коммерческих банках по более экономически выгодным процентным ставкам.