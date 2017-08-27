Лос-Анджелес, США, 28 августа, 2017, 02:27 — ИА Регнум. 1952 год ознаменовался не только небывалым размахом маккартистских гонений, в том числе на деятелей кино, но и стремительным взлетом мюзикла. В том самом году вышел музыкальный фильм, название которого, вольно или невольно, намекало на сгустившиеся политические тучи — «Поющие под дождем». О классическом американском киномюзикле и секретах его большого успеха рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, историк кино Валерий Рокотов.

Плакат фильма «Поющие под дождём»

Этот фильм можно отнести к своего рода особому жанру — «кино о кино». Он посвящен настоящей революции в истории кинематографа — рождению звукового фильма и, разумеется, фильма-мюзикла. Авторы отдали дань Бродвею, в театрах которого сложилась мощная традиция музыкального спектакля. На бродвейской сцене блистали король танца Фред Астер, комик Гарольд Ллойд, хореограф Басби Беркли. На тех же подмостках начиналась и карьера авторов фильма — Джина Келли и Стэнли Донэна.

Авторы и актеры выкладывались полностью, случалось, что танцору приходилось нести свою обессилевшую партнершу до гримерки на руках. И именно за счет вложенных в картину огромного труда и подлинного таланта «Поющие под дождем» снискали сперва популярность, а затем и неувядающую славу. В фильме нет непристойных шуток или движений, попыток выехать на откровенной сексуальности. Он вполне консервативен и существует в цензурных рамках, но эти рамки его совершенно не ограничивают и даже идут на пользу качеству.

К сожалению, в этом же самом году по решению Верховного суда цензура лишилась большинства рычагов воздействия на содержание кинокартин и на экраны хлынули «чернуха» с «клубничкой». Не миновала чаша сия и киномюзикл. Уже на следующий год выходит фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» с новыми «звездами» — Мерилин Монро и Джейн Рассел. Эти актрисы не умели танцевать и не перенапрягались в попытках научиться, но активно пускали в ход недвусмысленный язык тела, уже не имевший отношения к хореографии.

Подробнее о фильме читайте здесь: Поющие над пропастью: мюзикл под прицельным огнём

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