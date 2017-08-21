Ленинградская область, 21 августа, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Министерство транспорта готовит предложения о дублёре опасного участка дороги на границе Ленинградской области и Финляндии в районе Сайменского канала, где постоянно происходят аварии с большим количеством жертв. Об этом журналистам заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Алексей Саврасов. Зимняя дорога. 1874

Как писало ИА REGNUM, поводом для внимания к этому участку дороги послужило ДТП с автобусом 16 марта 2017 года. В тот день автобус с сотрудниками «Водоканала», направлявшийся из Петербурга в Финляндию, въехал в кювет и опрокинулся на подъезде к пропускному пункту «Брусничное». Три женщины погибли, еще около 20 человек пострадали. Двумя годами ранее в результате аварии на этой же трассе погибли 10 человек.

Читайте также: ДТП с 10 погибшими в Ленобласти: водитель микроавтобуса не справился с управлением

Читайте также: После ДТП с автобусом в Ленобласти в больницах остаются 12 человек

«После двух тяжёлых трагических случаев мы находимся в тесном контакте с нашими финским коллегами. Мероприятиями по организации дорожного движения мы, конечно, выведем его из эксплуатации общественным транспортом на период неблагоприятных погодных условий. Но для того, чтобы качественно изменить ситуацию, там надо строить полную траекторию дороги с новыми мостовыми переходами через Сайменский канал. Это дорогостоящий проект, но предпроектными предложениями с последующим проектированием мы уже занимаемся», — сказал Максим Соколов.

Глава Минтранса напомнил, что Финляндия арендует российскую часть Сайменского канала и, согласно договору, осуществляет обслуживание трассы, расположенной на территории России. На основе договорённости двух стран эта дорога используется для подъезда к МАПП «Брусничное» на территории России и «Нуйямаа» на территории Финляндии, а вот для международного сообщения не может — скорость движения транспортных средств по ней не должна превышать 60 км/час.

При этом водители, как правило, значительно превышают обозначенную скорость, а извилистость и особенности климата с перепадом температур и высокой влажностью приводят к тому, что дорога зимой становится крайне скользкой и опасной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Финляндии выразили готовность рассмотреть вопрос о поэтапном создании свободной экономической зоны в районе Сайменского канала, а также участвовать в спрямлении проходящей там дороги. Об этом в ходе одной из рабочих поездок после очередного ДТП с пострадавшими на этой трассе сообщал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Читайте также: Губернатор Ленобласти назвал «проклятым» место, где попал в ДТП автобус

Тогда губернатор также отметил, что еще после первой подобной аварии в 2014 году он обращался в различные федеральные структуры с аналогичными инициативами, однако два года лоббирования так и не увенчались результатом.

Читайте также: «Проклятое» место у финской границы хотят «расколдовать» свободной зоной

Позднее с просьбой построить альтернативу существующей дороге вдоль Сайменского канала к Максиму Соколову обратилось Законодательное собрание Ленинградской области.